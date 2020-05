Non seulement cet élevage de negroamaro et de malvasia nera (15 %) commande-t-il un long séjour en bouteille, mais il s’y maintient et s’y développe admirablement, comme en témoigne ce 2006 (vendu à l’époque 19,10 $), aujourd’hui au sommet de sa gloire. Ce 2010 lui emboîte le pas. Souple, parfumé, épicé, puissant et de belle longueur. (10+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Notarpanaro 2010, Cosimo Taurino, Salento, Pouilles, Italie (20,45 $ – 7-9451)