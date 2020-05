Qui boit du bordeaux blanc aujourd’hui ? Allez, allez… ne soyez pas timides ! Has been, dirait l’Anglo-Saxon, et pourtant, pourtant. Élargir les ornières des convenances bétonnées du passé vous placerait en tête de peloton du beau, du bon et de l’expression aromatique bien fondée. C’est ici sec, léger, stylisé, de grande pureté. Et long avec ça. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Château Ducasse 2018, Hervé Dubourdieu, Bordeaux, France (19,55 $ – 13477959)