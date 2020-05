Situé en altitude tout juste au nord de la célèbre commune sur sous-sol argileux, le vignoble de Marie Joe, Lucien Michel et leurs enfants qui ont repris le domaine est un petit monument d’élégance et d’authenticité. Peu disert actuellement, mais s’ouvrant déjà sur le floral et l’épicé, ce rouge puissant et charnu offre galbe et profondeur. (10+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ Le Vieux Donjon 2017, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (63,25 $ – 11966880)