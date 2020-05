Bon, je vous rembourse les trente sous en plus pour être en règle, bien que j’aie l’impression que c’est vous qui allez me les rembourser au centuple tant la matière est belle et le vin, hautement révélateur de son terroir. Il y a du croquant ici, une sève bien vivace qui, couplée au corps moyen du vin, donne l’impression d’une rafraîchissante salinité en finale. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★★ Outeiro 2016, Quinta de Pellada, Dao, Portugal (16,25 $ – 14346176)