En matière de barbera, c’est un secret bien gardé, non seulement par son prix, mais aussi par la solide réputation de la maison qui le propose. Il faudra faire vite, toutefois ! Ce qui tranche ici, c’est la précision, voire l’acuité du fruité bien cadré par une fine acidité qui lui assure du mordant et une tenue d’exception. Et distingué avec ça ! (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Valmorena 2018, Barbera d’Asti, Marchesi Incisa della Rocchetta, Piémont, Italie (20,55 $ – 12661480)