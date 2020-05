La proposition de Michel Beauchamp, conseiller à la SAQ Beaubien, tombe pile, mais il faudra faire vite car, comme on le dit en France : « Ça cartonne ! » Un blanc sec expressif et passablement dynamique avec sa trame sapide et minérale, son ouverture fruitée qui ne cesse de s’amplifier au palais. Finale nette, précise. J’ai encore soif ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Felix 2017, Grüner Veltliner, Weingut Weszeli, Langenlois, Autriche (18,15 $ – 13618521)