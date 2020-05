Il faudra considérer ce rouge comme une invitation à s’évader de la capitale, Lisbonne, toute proche pour mieux cerner le cœur du pays. Et s’attabler ensuite sous une tonnelle pour un repas simple et rustique. Ce rouge colle parfaitement au tableau, en raison de sa souplesse, de sa franchise et de sa simplicité. Servir frais. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Cardal 2017, Quinta da Alorna, Vinho Regional Tejo, Portugal (12,30 $ – 10838675)