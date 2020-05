Éric Beaumard, habile passeur de rêves

Chénas 2018 « En Rémont », Vigne de 1939, Beaujolais, France (21,10 $ – 13568560). Pascal Aufranc est un homme qui a les pieds sur terre. Et sa terre, il la traite bien. Ses gamays en sont le miroir. Cette cuvée, vendue d’ailleurs à un prix qui ne fait surtout pas passer le vigneron pour un usurier, permet à la fois de circonscrire le visage de l’appellation Chénas, mais aussi de saisir son grand potentiel de garde. Un rien austère, quoique d’une densité fruitée qui se présente sous le jour de la maturité, ce gamay offre structure, fraîcheur, étoffe et, avec quelques années de bouteille, il comblera l’amateur par sa profondeur (5+) ★★★ ©

Brouilly Grande Réserve 2017, Château de Pierreux, Beaujolais, France (28,65 $ – 14311491). Que s’est-il passé dans ce millésime ? À vue de nez et sans consulter les oracles, il semble bien y avoir eu des rendements plus faibles qu’à l’habitude et des maturités phénoliques qui ont explosé. Avec pour résultat un gamay noir à jus blanc profond, vineux et habilement baraqué, heureusement amadoué par un élevage, dont une partie bois neuf qui l’étoffe et le construit plus encore. Au moment de la dégustation cependant (15 avril 2020), il semble évident que ce vin de garde vous supplie de le confiner plus longuement, à l’ombre de votre cave, pour les cinq années à venir. Ce qui vous changera de l’air du temps ! Le fruité de cerise noire offre du croquant et une trame serrée bien fraîche, un grain fin et une allonge fort appréciable. Bref, la sortie de confinement sera royale ! (10+) ★★★ 1/2 ©