Gestion de crise au vignoble

Chardonnay Antiguas Reserva 2017, Cousino-Macul, Chili (18 $ – 962811). Il y a belle lurette que nous avons visité ce classique. Le voilà toujours pertinent derrière ses propositions exotiques explosives qui invitent rapidement une salade de crevettes et ses avocats aux agrumes à l’accompagner dans son délire de fraîcheur. L’expression fruitée y est claire et nette tout en étant pourvue d’une sève et d’un joli grillé qui allonge la finale. Servir très frais. (5) ★★ 1/2

Ordelaffo Forli 2017, Sangiovese di Romagna, Calonga, Italie (19,40 $ – 14381001). Il y a des rouges qui se glissent partout, sur la lasagne de tante Huguette comme sur les tranches fines d’un saucisson de Bologne, des rouges vivaces et joliment fruités, coulant et sans prétention. Cette cuvée qui étanche la soif en est une. Amusez-vous ! (5) ★★ 1/2

W (Double U) 2015, Cousino-Macul, Chili (25 $ – 14199727). Pour tout vous avouer, et en admettant que l’on se fasse plaisir avec un King Cab qui n’a pas froid aux yeux, cette cuvée offre tout ce qu’il faut, et même plus encore, pour rassurer plus de 75 % des palais disponibles sur le marché. Une espèce de plaisir coupable haut en flaveurs et en intentions fruitées, où la puissance contenue et la texture fraîche et soutenue de l’ensemble épousent le palais sans possibilité de divorce. Bref, tout bon, surtout sur les viandes fumées soumises à la délicieuse torture du barbecue. (5+) ★★★ ©