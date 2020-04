Ce 2018 m’apparaît un chouïa plus consistant que le millésime précédent, avec un fruité qui a de l’éclat, de la vitalité et une jolie acuité aromatique. Pour le reste, un déroulé de bouche étoffé de beaux tanins, à la fois palpables et diablement friands, bref, un bourgogne qui distille le bonheur tout bête. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Bourgogne « Joie de vigne » 2018, Marchand-Tawse, Bourgogne, France (23,40 $ – 13551670)