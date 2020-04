Le caractère variétal du cépage s’impose d’office dans cette posture à la fois joliment salivante, saline et tranchante d’une part et cette façon plus large, plus ronde et généreuse d’ouvrir le palais plus encore d’autre part. Bref, on alterne ici entre une perception de légèreté et de vinosité qui allonge la finale. Très réussi ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Albarino 2018, Laurent Miquel, Vin de France, France (20,30 $ – 13660315)