Vous ne transiterez sans doute jamais par la Vallée d’Aoste, porte d’entrée aux cépages spanna et nebbiolo plus au sud. Ce pinot noir est rare et se distingue à la fois par sa précision aromatique et sa fragilité. À l’image d’un colibri butinant un pistil s’affichant sous son mascara végétal. À découvrir pour sa singularité. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Pinot noir 2018, Grosjean, Vallée d’Aoste, Italie (32,75 $ – 14210586)