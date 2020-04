Ce rouge est un baume. Un remerciement à la vie. Une générosité transmise d’homme à homme par un lieu et une nature conciliants. Grenache et syrah, ici jumelées dans cette radieuse quête fruitée, avec ce charnu offert telle une bénédiction papale. Un rouge de sève et de muscles bien enrobés, à détendre sur un bon braisé. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Lirac « Roc Épine » 2018, Domaine Lafond, Lirac, Rhône, France (22,95 $ – 13287979)