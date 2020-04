Je vous cause depuis plus de 20 ans du personnage Alejandro Fernandez. Ses nombreuses cuvées sont à son image. Pas de compromis ici : les tempranillos y sont logés à l’enseigne de la fougue, du caractère, de la détermination, avec cette carrure adoucie par les longs élevages. On touche ici cette Espagne de cœur et de conviction. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Dehesa La Granjà 2014, Alejandro Fernandez, Grupo Pesquera, Ribera del Duero, Espagne (20,30 $ – 928036)