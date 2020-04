Le vigneron Daniel Lalande est un homme dégourdi qui ne manque ni d’initiatives ni de savoir-faire. Sa gamme, étoffée au demeurant, compte parmi les meilleures de la production québécoise. Ce blanc sec en témoigne avec un sens de l’équilibre certain. Le fruité a de l’entrain, les saveurs sont bien nettes et le tout donne soif. Que demander de plus ? Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 William 2019, Vignoble Rivière du Chêne, Basses-Laurentides, Québec (15,75 $ – 744169)