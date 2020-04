Le millésime 2016 succède avec bonheur au 2015 à Bordeaux. Il offre, à ce qu’il me semble, une harmonie d’ensemble plus aboutie. Et ce « régional » de la maison JPM en est l’expression parfaite tant les merlots et les cabernets francs unissent leurs caractères respectifs sans pour autant les dissocier. Un classique vendu à bon prix ! (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Bordeaux 2016, Jean-Pierre Moueix, Bordeaux, France (16,95 $ – 13734337)