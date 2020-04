Tout juste au sud d’Auxerre, à Saint-Bris-le-Vineux, chardonnay, sauvignon et aligoté logent à l’enseigne de la simplicité et de la légèreté, tout en suggérant une espèce de frivolité minérale les distinguant, et ce, à bon prix. Cette maison familiale cadre le fruité ici avec précision, tranchant et équilibre. Salivant ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Bourgogne aligoté 2017, P.-L. & J.-F. Bersan, Bourgogne, France (18,50 $ – 11890934)