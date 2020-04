Cette cuvée inspirée de la biodynamie trouve ici sa matière organique en s’enracinant profondément, tout en s’élevant sur le plan aromatique en des sphères plus larges, plus libres, plus émancipées. Une robe moyenne, jeune. Une intensité manifeste où se résume le floral et l’épicé, avec détail et distinction. Un petit bijou. Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Terre & Ciel 2018, Domaine Thymiopoulos, Macédoine, Grèce (32,25 $ — 11814368)