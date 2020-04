Je me souviens d’une dégustation de parcellaires avec Jacky Blot et ses potes (Huet, Foucault, Mellot, etc.) et de la tension toute lumineuse de ses vins bios. Cette cuvée m’avait échappé. Derrière la robe paille, le chenin y est sec, substantiellement étoffé, mais demeurant vertical, gagné en finale par la rondeur. Grande allonge. (10 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Domaine de la Taille aux Loups « Clos de Mosny » Monopole 2017, Montlouis-sur-Loire, Loire, France (43,75 $ — 12303674)