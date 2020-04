Rosé en avril et première langoustine sur le gril. Si la rime est riche, rien n’interdit pourtant qu’elle rime et résonne tout au long de l’année. Et ce n’est pas la vaillante Régine qui vous dira le contraire ! Que de présence, de volume fruité ici ! Un bouquet floral dont dame Sumeire a liquéfié l’essence pour la rendre intelligible aux sens. Top ! (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Pétale de Rose 2019, Château la Tour de l’Évêque, Côtes de Provence, France (20,80 $ – 425496)