L’éminemment sympathique et débonnaire Jean-Paul Brun nous livre une expression du fameux noirien qui est écartelée (façon de parler) entre un rouge de la Willamette de l’Oregon et un tendre et souple rouge de la Côte d’Auxerre (Épineuil). Souplesse et fragrance sont au menu, sève et présence aussi. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Bourgogne Terres Dorées 2018, Jean-Paul Brun, Bourgogne, France (27,40 $ – 14234377)