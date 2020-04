Année solaire assurément. En effet, les sémillon, sauvignon et muscadelle sont ici en mode pleine lune, éclairant la trame vineuse, riche et substantielle d’un fruité large, sphérique et généreux. Heureusement que les amers y sont aussi, conférant un surcroît de fraîcheur et d’allonge. Servir frais. Bar au fenouil ? (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Cuvée des Conti 2018, Château Tour des Gendres, Bergerac, Sud-Ouest, France (17,05 $ – 858324)