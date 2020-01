Buvez le monde!

Beaujolais « Les Marcellins » 2018, Christophe Pacalet, Bourgogne, France (17,75 $ – 14349051) Une fois de plus un gros merci à Christophe Pacalet de nous convier au coeur de l’hiver à revivre le festival savoureux et endiablé des petits fruits rouges d’été. Je le dis comme je le pense, car voilà, ce rouge léger et bien mûr, dynamique et d’une agilité de lièvre surpris au sortir du terrier « désoifferait » quiconque serait encore réticent à son contact. Un amour de vin, mieux, un geste d’amitié de Pacalet. (5) © ★★★

Domaine de la Guilloterie 2017, Saumur, Loire, France (17,95 $ – 12259984) Il n’y a guère plus régalant qu’un verre de cabernet franc partagé autour de rillettes d’oie (avec des microcornichons) et de quelques copains pour refaire le monde. Celui-ci sent bon le fruit avec ses quelques notes d’humus ; un rouge coulant et de corps moyen, animé d’une acidité bien intégrée. Une soif qui vous pend au bout du nez ! (5) ★★★

RR1 Riesling 2017, Stratus Vineyard, Niagara, Ontario, Canada (22,15 $ – 13183432) 15 grammes de sucre ? Ce blanc tient la route et conserve son équilibre en raison d’une acidité soutenue et d’une alcoométrie de circonstance (soit un peu plus que 10 % d’alcool par volume). Le tout demeure léger, vivace, avec des nuances marquées de pomme et de silex. (5) © ★★★

Carmel Road Pinot noir 2017, Monterey County, États-Unis (26,60 $ – 13921722) Ce pinot ne manque pas de culot en sachant s’imposer avec prestance et une puissance qui s’avère ici respectueuse des équilibres. Nuances aromatiques où les cerises au jus et les notes florales et fumées abondent avec, en bouche, un tracé fondu, lisse, à la sève longue et soutenue. Une cuvée qui a trouvé sur le canard entier matière à festivités. (5+) © ★★★ 1/2

Muratie 2016, Ansela van de Caab, Stellenbosch, Afrique du Sud (26,80 $ – 11305889) L’hiver au Québec et l’été en Afrique du Sud. C’est le cadeau ensoleillé que nous propose cette maison avec ce rouge d’envergure, large d’épaule, étoffé à souhait, avec cet assemblage de type bordelais où tout semble parfaitement intégré. C’est coloré, profond et corsé, avec déjà cette impression d’une évolution harmonieuse en bouteille en raison de ses notes de résine, de fumée, de boisé, de réglisse et de cassis. Un rouge de caractère bien vivant qui se contentera de viandes fumées ou de ragoût de castor (pour dépayser nos amis sud-africains !) (5+) ★★★ 1/2