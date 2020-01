Il arrive qu’un vin fasse consensus, tout en affirmant sa polyvalence à table. C’est le cas de ce merlot parfumé, souple et de première fraîcheur, qui a aussi suffisamment de dents pour mordre une viande comme des plats plus exotiques et épicés où les légumes sont rois. Un rouge puissant, mais équilibré. (5) Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Merlot 2017, Bonterra, Californie, États-Unis (21,55 $ – 897645)