Rares sont les blancs qui affichent de la finesse à ce prix. Une certaine grâce s’en dégage même, flirtant ici avec le calcaire de certains sancerres, et là avec l’expression plus exotique de pamplemousse rose de Nouvelle-Zélande. Bref, un blanc sec, bien vivant, satiné de texture et d’une parfaite harmonie d’ensemble. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Sauvignon blanc 2018, Sommelier Selection, Boschendal, Afrique du Sud (17,55 $ – 14038131)