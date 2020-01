Décidément, ce millésime 2015 séduit. Plus voluptueux que les 2010, avec un tour de taille un rien plus resserré que les 2009. Bref, nous nous rapprochons de cet équilibre idéal tant recherché. Ce merlot a du nez, un souci du détail, des nuances qui, dans dix ans, seront plus giboyeux. Et puis cette portée palpable de tanins mûrs ! (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Château Viramière 2015, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, France (29,75 $ – 00972422)