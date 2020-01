Le dernier soupir

Tuvi (or not to be) 2018, Sumarroca, Penedès, Espagne (15 $ – 13574687). Ils font fort, ces Espagnols, une fois de plus ! Sur une solide base de xarel-lo, la maison greffe du gewurztraminer, du riesling et du viognier, comme pour mieux brouiller les pistes. Le résultat donne soif car, oui, ce blanc bio bien sec s’élance et vibre de toutes ses cordes vocales, humectant les nôtres au passage avec tonus et une clarté fruitée à vous faire papillonner des paupières. Pas mal du tout sur le pâté au poulet. (5) ★★★

Collines du Bourdic 2018, Duché D’Uzès, Rhône (17,50 $ – 14205365). Plus d’une centaine de vignerons contribuent ici à vous ensoleiller la vie avec cet assemblage percutant de viognier, de grenache blanc et de roussanne, véritable voyage au coeur d’un pays de lumière tout juste au nord de Nîmes, où la générosité des hommes est manifeste. Un blanc sec tout ce qu’il y a de fragrant, de soutenu, de frais, de gourmand et de diablement charmeur. À vous réchauffer un hiver de force ! (5) ★★★

Muratie 2016, Ansela van de Caab, Stellenbosch, Afrique du Sud (26,80 $ – 11305889). Si la bouteille pèse à elle seule un bon kilo, le contenu, lui, en pèse dix fois plus. Le passage en carafe vous évitera une luxation de poignet et assurera une oxygénation propice à révéler toute la majesté du vin. L’assemblage bordelais classique seulement, avec plus de sève, de corps et de puissance. Il préserve une fraîcheur qui le module brillamment sur le plan du relief. Nuances de fruits noirs sur fond empyreumatique et de réglisse. Longueur appréciable. Côtes levées fumées ? (5+) ★★★ 1/2 ©