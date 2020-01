La robe d’or renvoie les reflets verts d’algues saisies par le soleil du bord de mer. Or il y a plus que ça. Il y a cette invitation du cépage grillo à vous mettre en appétence pour des pâtes aux anchois et aux sardines, bien évidemment avalées en terrasse sur ce même bord de mer. Un blanc vivace et salin, diablement original. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Il Salinaro 2017, Pellegrino, Sicile (17,70 $ – 14208785)