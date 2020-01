Un tel vin ne peut qu’évoquer, en transparence, la bonté de Pierre Gaillard. Je veux dire qu’ici, le vin est l’homme. Il aime ses syrahs et son terroir à ce point qu’il estime vouloir ne nous les représenter que sous leur meilleur jour. C’est réussi ! L’expression y est séduisante, les tanins mûrs et sphériques, et l’équilibre serein. Le bonheur, quoi ! (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Clos de Cuminaille 2017, Saint Joseph, Pierre Gaillard, Rhône, France (43,50 $ – 11231963)