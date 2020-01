Cette maison compte pour le trio de tête des meilleurs mousseux d’Espagne. Même les champenois en boivent en secret. Mais il est rare. À ce prix, le meilleur mousseux à la SAQ. Et je pèse mes mots ! Fines bulles et texture de rêve, dynamisme, harmonie et profondeur en raison d’une autolyse sous verre conséquente. (5+) Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Cava Brut Mata Reserva 2015, Agusti Torello, Penedès, Espagne (23 $ – 14222659)