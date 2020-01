Il faudra agir rapidement pour dénicher cette cuvée enrichie en pinot noir et traitée sous l’angle de la biodynamie, car elle demeure, à ce prix, une aubaine. D’autant plus qu’il n’est nullement interdit de boire du champagne en janvier ! Présence fruitée, tonus, texture et épaisseurs multiples, pour un champagne sain et digeste. (5+) Explication des cotes

La surprise ★★★★ Champagne Fleury Blanc de Noirs Brut, Champagne, France (56,75 $ – 13090631)