Millésime «vinvin»

Château Bourdieu No 1 2015, Blaye Côtes de Bordeaux (22,75 $ – 14147142). Le grand millésime solaire laisse ici sa marque profonde, sur le plan de la couleur comme sur celui de la substance fruitée, à la fois ample, fournie, puissante et généreuse. Ajoutez des notes empyreumatiques liées à l’élevage et vous avez là de quoi soutenir allègrement l’entrecôte grillée. (5) ★★★ ©

Château Labadie 2015, Médoc (27,60 $ – 14146828). Ce Labadie est une merveille d’équilibre et de gourmandise, renforçant cette idée que le bon bordeaux peut être élégant sans être trop austère. Le fruité y est mûr, abondant et sphérique, avec une structure parfaitement adaptée à l’élevage boisé. Longueur en bouche plus qu’appréciable. (5 +) ★★★ 1/2 ©

La Grande Demoiselle d’Hostens 2010, Listrac-Médoc (29,55 $ – 14248613). Beaucoup de bordeaux dans les millésimes 2010 et 2015 sont actuellement libérés par la SAQ à des prix qui, il y a encore peu de temps, auraient été plus doux sur le porte-monnaie. L’aventure en vaut-elle la chandelle ? À quelques exceptions près, oui. Ce second d’Hostens en témoigne, quoiqu’il gagne à être bu en deux étapes, soit aussi le lendemain sur une salade romaine type « césar » accompagnée de magret de canard tout juste chaud. C’est là que s’accomplit le miracle régional mets-vin. Ce rouge n’a pas dit son dernier mot, toutefois. Le fruité y est bien présent, savoureux, bien cadré par l’élevage, d’une persistance manifeste, à défaut peut-être de profondeur. Rien de trop appuyé, l’essence du bordeaux classique dans ce qu’il a d’élégant, de digeste. (5 +) ★★★ 1/2 ©

Pavillon de Léoville Poyferré 2015, Saint-Julien, Bordeaux, France (66 $ – 14274491). Évidemment que le prix fera sourciller, mais bon, buvons le vin. Et non le prix. Et vous serez inspiré de le déguster, car il y a ici tous les paramètres du premier vin de Léoville Poyferré, seulement en format non pas réduit mais, disons, moins profond. Et puis ce millésime 2015 qui ne cesse d’étonner, dotant les vins d’une sève riche et bien mûre avec, ici, cette trame tanique fine, fraîche et serrante typique des vins de l’appellation. Bref, sans doute payé 20 $ de trop, mais tout de même de la trempe d’un beau bordeaux classique, sans un millilitre d’austérité. (5 +) ★★★ 1/2