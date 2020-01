Voilà un blanc sec qui vous accroche un bel ananas frais et bien mûr à la place du soleil dans votre coin de ciel bleu tant l’intensité du fruité et l’exotisme d’ensemble se savourent mutuellement. Avec ce qu’il faut toutefois de retenue pour éviter la caricature. Expression, rondeur, densité et vivacité sur la finale. (5) Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Chardonnay Cono Sur 2018, Chili (15,85 $ – 13728885)