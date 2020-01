Ce gamay se donne des airs de cabernet franc tant il s’étoffe au passage d’une redingote fruitée particulièrement serrée. Or la souplesse du tissu le trahit aussitôt et vous jase gamay sans détour pour mieux vous inviter à plus de festivités encore. Un petit bijou d’été ensoleillé au cœur d’un hiver 2020 ensommeillé. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Gamay Le bois Jacou 2018, Jean-François Mérieau, Touraine, Loire, France (21,50 $ – 12572858)