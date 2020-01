L’homme derrière cet assemblage de jaen, de rufete et de touriga nacional se nomme João Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina. Bon, un peu long comme nom, mais diable qu’on s’en fout, car ce rouge bien sec est un hymne au farniente et à la rigolade en raison de son exceptionnelle légèreté et digestibilité. Voilà, c’est dit. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Rufia Vinho Tinto 2017, Portugal (24,15 $ – 14273499)