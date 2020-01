D’instinct, je sentais bien qu’un curry de bœuf à peine relevé fondrait sa fibre par-delà la richesse des tanins mûrs et abondants de cette superbe cuvée. À plat de caractère, vin de caractère donc. C’est que les grenaches, complétés ici de syrah et d’un doigt de mourvèdre, se livrent ici en puissance de même qu’avec sève et cohésion. (5 +) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Faugères « Transhumance » 2016, Domaine Cottebrune, Pierre Gaillard, France (25,25 $ – 10507307)