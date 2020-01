Un brouilly pas du tout brouillon, plutôt de belle précision avec cette tonalité à la fois fluide, fraîche et doucement serrante. Un gamay qui se veut festif, mais qui sait aussi s’émanciper plus en profondeur tout en cadrant le palais avec ce qu’il faut de vigueur et de longueur. Avec cette finale cerise qui ajoute au charme. (5 +) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Brouilly 2018, Château Cambon, Beaujolais, France (29,80 $ – 13385931)