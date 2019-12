Le plus grand mérite de ce rouge est justement de ne pas en faire trop. D’éviter d’être la caricature de lui-même en quelque sorte. Et ça fonctionne. Comme il est admis pour ce type de vin axé sur le fruit : c’est juteux, souple et particulièrement coulant, appuyé par une touche épicée bien fraîche. Commercial, mais vachement bien fait ! (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 The 2017 Grinder Shiraz, Afrique du Sud (13,95 $ – 13786217)