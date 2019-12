L’un des nombreux poulains de l’écurie Sogrape et toujours cette référence à une origine, à un lieu, à un style précis. Celui ici de tanins mûrs liés sur une trame serrante, fraîche et arrondie, le tout modulant un fruité généreux mais courtois, sans débordements inopinés. Le Douro diurne et nocturne qui souffle le chaud et le froid. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Vinha Grande 2017, Casa Ferreirinha, Douro, Portugal (18 $ – 00865329)