Il nous arrive tout frais, tout beau dans sa redingote cerise clair, complice de la volaille farcie qui, elle, s’est déjà fait une place de choix à table. La rencontre ne manque pas de piquant, avec ce fruité net et intègre qui, à son tour, ouvre sur une bouche fraîche et bien tracée, avec juste ce qu’il faut de densité, de précision. Élégance et longueur. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Pinot noir 2017, Robert Mondavi, Napa Valley, États-Unis (35 $ – 10560360)