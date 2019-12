Le nebbiolo. Le grand nebbiolo, à peine assagi par quelques années de bouteilles et qui, au cœur de ses origines historiques, commence ici à trouver sa fragrance unique. Avec ce mélange de rose à peine flétrie et son fruité nourri, serrant doucement une finale longue et racée. Bref, à ce prix, un festin pour dîneurs ambitieux ! (5+) © Explication des cotes

Le canon Barolo 2010, Bava, Piémont, Italie (49,50 $ – 10856814)