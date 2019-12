Un fleuve, un terroir, des cépages uniques et originaux, dont ces viosinho, arinto, rabigato et gouveio qui, assemblés, respirent cette authenticité toute portugaise. Un blanc sec parfumé et peu acide, arrondi au palais sous la caresse d’un fruité tendre, terminant sa course sur une touche d’amertume fine. Servir bien frais sur une soupe de poisson. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Cabral Reserva Branco 2018, Douro, Portugal (13,95 $ – 12757692)