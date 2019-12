France et Espagne fusionnent ici à l’intérieur d’une complicité bien sentie. Mais surtout bien accouchée, tant l’élégance de l’une relance la maestria de l’autre. Style et panache, donc, pour un tempranillo de sève fine et bien élevée, conquérante et assumée, le tout si abouti et harmonieux que j’en cherche encore le moindre défaut. Sans le trouver ! (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 R & G 2014, Michel Rolland & Javier Galaretta, Rioja, Espagne (25,95 $ – 12887278)