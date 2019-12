Depuis plus de deux décennies maintenant, Stéphanie Beaudoin et François Pouliot roulent leur pomme, mais surtout en tirent ces sucs essentiels qu’une expertise acquise permet de concentrer avec beaucoup de crédibilité en bouteille. Ce cidre liquoreux (180 g / ) exacerbe la pomme sans toutefois la caricaturer, avec élégance et harmonie d’ensemble. (10+) Explication des cotes

