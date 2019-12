Une caisse qui a du panache, à moins de 25$

Ca’del Bosco Vintage Collection Satèn 2014, Franciacorta, Italie (74 $ — 11791733) Il serait futile de comparer ce mousseux aux meilleurs champagnes. Légèrement moins de pression dans la bouteille (5 bars au lieu de 6, d’où le nom de « Satèn »), mais une texture si affriolante qu’il donne l’impression d’avaler un gros nuage bien dodu perlant sous un ruissellement fruité et vanillé des plus sensuels. Un chardonnay de haut vol qui allie finesse, élégance et profondeur, avec un petit côté enjoué et cabotin. (5+) ★★★★

Quelques champagnes à moins de 100 $

Tribaut-Schloesser Blanc de Chardonnay, Champagne, France (39,50 $ — 12398491) Si les « noirs » dominent sur le domaine familial du côté de Romery, Cormoyeux et Ay (vallée de la Marne), son chardonnay, lui, s’éclate avec une étonnante sincérité dans cette cuvée bien modulée sur le plan dosage. Notes de pomme fraîche sur un ensemble gourmand, dynamique, savoureux, bien maîtrisé. À prix très amical. (5) ★★★

Champagne Jacquart Mosaïque Brut (49,75 $ — 12034216) Cette Coopérative de manipulation (CM), qui commercialise les champagnes élaborés avec les raisins de ses adhérents, nous offre ici une cuvée riche et de bonne tenue, au goût franc de pomme mûre, le tout généreusement dosé. Une bulle consensuelle qui, à défaut de finesse et de profondeur, trouvera preneurs dans tous ces petits moments anodins qui mériteraient d’être plus lumineux. (5) ★★★

Bruno Paillard Première Cuvée Extra Brut (69 $ — 411595) C’était mon champagne de prédilection lorsque j’habitais Paris. Je ne l’ai pas boudé depuis. Comment d’ailleurs résister à cet écrin de finesse et de tension, régie telle une mécanique précise et ingénieuse, reflet d’un savoir-faire longuement mûri ? L’intégrité même du grand champagne, à l’image d’un Bruno Paillard dont le nom seul suffit à rassurer l’esthète gastronome qui donne du sens à sa vie. (5+) ★★★★

Les Vignes de Montgueux Blanc de Blancs, Jacques Lassaigne (71,25 $ — 12061311) Cet extra-brut va droit au coeur par sa tension, mais l’enrobe aussi par sa sève originale et sensationnelle en ce sens qu’elle soudoie justement les sens pour mieux les porter là où ils n’ont pas l’habitude d’aller. Une mousse troublante de caractère, au goût profond et onctueux de poire pochée, d’amande mondée, de miel fin et d’épices, d’une allonge remarquable. Une espèce de Montrachet, mais avec des bulles. (5+) ★★★★

Fleury Rosé de Saignée Brut 2014 (74,50 $ — 11010301) Ce champagne bio s’offre une robe aux joues cramoisies sous l’émotion neuve et impudique de compliments joliment adressés. Une caresse de mots tendres et inattendus qui font du bien et qui, sous la sève nourrie du vin, hydratent en profondeur. Cette maison annonce la couleur avec franchise, substance et authenticité, avec cette invitation de repas à la clé pour en traduire l’essentiel (5+) ★★★ 1/2

Pol Roger Brut Vintage 2012 (100,50 $ — 11856103) Spirituelle une fois de plus, cette cuvée où le pinot noir domine (60 %) s’est minutieusement détaillée à l’ombre des caves à Épernay pendant sept ans avant de livrer ce fin train de bulles que nous lui connaissons derrière sa brillante robe or pâle. Le reste est pur plaisir. Plaisirs envoûtants et parfumés, à la fois fins, aériens, mais aussi profonds et satinés, ne cédant au palais que pour mieux l’élever, le transporter longuement par sa sève. Grand style, grand vin de gastronomie. (5+) ★★★★