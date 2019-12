Le cépage mencia, c’est un peu mon merlot à moi, mais avec cette pointe de fierté typiquement espagnole en plus. Le charnu y est palpable derrière une robe riche et colorée, le tanin rond, tendu de nouveau sous une impression de fraîcheur manifeste, et l’ensemble vineux, finement structurant. Pâtés à la viande ? (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Losada 2016, Vinos de Finca, Bierzo, Espagne (25,95 $ – 14013494)