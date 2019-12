Il arrive trop rarement que l’alpha et l’oméga alignent les astres avec autant de précision. Ce séduisant nebbiolo en témoigne. Par la pureté de ses arômes, son fruité libre de baratiner le buveur, la fraîcheur de ses saveurs fines et, bien sûr, l’harmonie irréprochable de l’ensemble. Et drôlement accessible avec ça! (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★★ Barolo del Commune di Serralunga d’Alba 2015, Ferdinando Principiano, Piémont, Italie (49,75 $ – 11387301)