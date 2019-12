Rien de trop compliqué, il est vrai, mais d’une irréprochable franchise avec ses saveurs citronnées toniques tout ce qu’il y a de digestes. Un blanc sec à vous faire rêver de terrasses en bord de mer bleue, il est vrai, mais bon, un feuilleté feta et épinards ne sera pas plus mal non plus pour l’accompagner. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Assyrtiko 2018, Kir-Yianni, Macédoine, Grèce (17,95 $ – 13990592)