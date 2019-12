Vous en aurez bien évidemment pour votre argent ici avec ce rouge coloré, riche et substantiel, dont la puissance ainsi que la fraîcheur ne manquent pas de convaincre. À défaut de finesse, de profondeur et de complexité, l’ensemble demeure tout de même une proposition honnête pour quelques plats rustiques et roboratifs. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Ribera de Aguiar 2016, Douro, Portugal, (15,70 $ – 14131183)