Ce blanc sec à base de macabeo et de sauvignon blanc a de la gueule. Il a aussi une origine et une personnalité bien tranchées. La discrétion de ses arômes aux nuances de cédrat confit et de pomme précède une bouche précise et toute en rondeur, portée par une énergie naturelle qui pallie une acidité légèrement en retrait. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Blés Blanco Joven 2018, Aranleon, Valencia, Espagne (13,95 $ – 13792422)